Ehrungen in Gersheim Dank an Sportler und Ehrenamtler

Voll besetzt war das Kulturhaus in Gersheim, als die Gemeinde Gersheim ihre erfolgreichsten Sportler ehrte. Zudem wurden auch die erfolgreichen Teilnehmer am Stadtradeln ausgezeichnet. Erstmals ausgelobt wurde einen Ehrenamtspreis. Bürgermeister Michael Clivot sprach davon, dass die Ehrung nicht nur eine Gelegenheit sei, um sportliche Erfolge zu feiern, sondern auch, um die Bedeutung von Sportvereinen und den ehrenamtlichen Einsatz zu würdigen. Sport sei neben Wettkampf auch eine Gemeinschaft, die erst durch den Einsatz vieler Einzelner erfolgreich sein könne. Auch hob er hervor, dass sich hinter jedem erfolgreichen Athleten ein unterstützendes Netzwerk finde, nämlich die Vereine. „Die Sportvereine sind eines der Herzstücke unserer Gemeinschaft, und der ehrenamtliche Einsatz in diesen Vereinen ist von unschätzbarem Wert. Es sind die Trainer, Betreuer, Organisatoren und all diejenigen, die im Hintergrund arbeiten, um sicherzustellen, dass unsere Sportlerinnen und Sportler die bestmögliche Unterstützung erhalten,“ so das Gemeindeoberhaupt. Auch sei der Einsatz in Sportvereinen eine Investition in die Zukunft. „Durch die Förderung von Sportvereinen fördern wir nicht nur den Sport selbst, sondern auch die persönliche Entwicklung der Mitglieder. Die Werte wie Disziplin, Teamgeist, Respekt und Fair Play werden in den Sportvereinen vermittelt und prägen die Menschen fürs Leben.“