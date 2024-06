KfD Rubenheim Daniela Rubeck führt die Katholischen Frauengemeinschaft

Die Versammlung begann mit einer Andacht, die von der Geistlichen Leiterin Susanne Karl (Herbitzheim) vorbereitet wurde. Sie blieb ebenfalls in ihrer Funktion. Im Rechenschaftsbericht, den Hartz und Rubeck gemeinsam präsentierten, wurden die zahlreichen Aktivitäten des vergangenen Jahres hervorgehoben. Dazu gehörte unter anderem der Tag der Predigerinnen, an dem Susanne Karl als eine von bundesweit 13 Predigerinnen in der St. Barbara-Kirche in Herbitzheim das Wort Gottes verkündete. Es wurden auch verschiedene Ausflüge unternommen, darunter eine Tagesfahrt zum Wendelinshof in St. Wendel und ein meditativer Abendspaziergang mit einem sommerlichen Cocktail-Abend, der im Frühjahr wiederholt wurde. Teilnehmerinnen verfolgten auch das Dekanatsangebot im Blieskasteler Kloster, das einen Themennachmittag über Hildegard von Bingen beinhaltete. Ein Höhepunkt war der ökumenische Weltgebetstag der Frauen aus Taiwan unter dem Motto „Glaube bewegt“, bei dem 424 Euro gesammelt wurden, und der gemeinsam mit Breitfurter Frauen begangen wurde. Weitere Veranstaltungen umfassten einen inklusiven Gottesdienst beim Tag der Schöpfung, einen Schweizer Abend und den traditionellen Kaffeenachmittag, der sehr erfolgreich verlief. Die neue Pastoralreferentin Kornelia Olbrich gestaltete die Adventsfeier, und das neue Jahr begann mit einer Krippenandacht und dem Weltgebetstag in Bliesdalheim mit dem Land Palästina. Auch das Donnerstagsgebet fand große Resonanz.