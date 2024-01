30-jähriges Bestehen Mehr als nur ein Treff von Hobbyköchen

Hervorgegangen aus einem Kurs der Kreisvolkshochschule, gründete sich auf Initiative von Thomas Oberinger vor drei Jahrzehnten der „Club kochender Männer Gersheim“. Oberinger gehört wie Werner Wendel und Hubert Welsch als Gründungsväter heute noch der Gruppe an. Sie trifft sich monatlich einmal, am letzten Mittwoch in der Lehrküche der Gemeinschaftsschule Gersheim.