Jugendclub Niedergailbach : Jugendclub sammelte Christbäume ein

Niedergailbach Der Erlös fließt in die Renovierung des Clubraumes im Kellergeschoss des Generationentreffs.

Bei frostigen Temperaturen führte am vergangenen Samstag der Jugendclub Niedergailbach eine Christbaum-Sammelaktion durch. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die Aktion nur mit reduzierter „Mannschaft“ stattfinden. Während Pascal Vinzent als Fahrer fungierte, sorgten Luca Karst, Daniel Hertzler und Rafael Rauch unter Einhaltung der Abstandsregeln für das Aufladen der ausgedienten Weihnachtsbäume. Bei der rund zweistündigen Einsammeltour wurden rund 70 Tannenbäume aufgeladen und zum Heckenplatz der Gemeinde in Gersheim gebracht. Clubvorsitzender Daniel Hertzler bedankt sich bei der Dorfbevölkerung für die erhaltenen Spenden, die zur Renovierung des Clubraumes im Kellergeschoss des Generationentreffs eingesetzt werden. Ein besonderes Dankeschön richtet Hertzler an Landwirt Klaus Riedinger vom Buchenhof, Einöd, der wie in den Vorjahren den Traktor mit Hänger unentgeltlich zur Durchführung der Aktion bereitgestellt hatte.