MGV Walsheim Chorverbände würdigen das Engagement von Inge Kremp

Überreicht wurde ihr bei dieser Gelegenheit der Ehrenteller des Chorverbandes der Pfalz. Roland Heitmann sprach von Kremp als einer Frau, die während ihres Wirkens motivieren, gestalten, begeistern konnte und damit als Vorsitzende wie auch als Teil des Vorstandes im Sängerkreis Blies und später Westpfalz-Blies vorbildliche Leistungen erbracht habe. Sei gehörte seit der Gründung im Jahr 1968 dem Gemischten Chor an und beerbte den langjährigen Vorsitzenden Heinz Hiege, der den Traditionsverein, 1910 gegründet, fast 20 Jahre geführt hatte. Kremp, die zu den Gründungsmitgliedern des Gemischten Chors gehört, wurde damals als erste Frau in der langjährigen Vereinsgeschichte in die Führungsposition gewählt und ist Inhaberin der goldenen Ehrennadel des Pfälzischen Sängerbundes.