Musikverein Gersheim Charlotte Anna führt jetzt den Musikverein „Harmonie“

Nach einer Übergangsphase, in der Silvia Anna die dirigentenfreie Zeit überbrückte, gelang es dem Verein, mit Alexander Scheller relativ schnell einen hervorragenden neuen Dirigenten zu finden. Seit seinem Amtsantritt im Februar wurden bereits zwei erfolgreiche Konzerte absolviert. „Alexander Scheller hat sich nicht nur musikalisch hervorragend integriert, sondern wir schätzen auch seine angenehme menschliche Art“, betonte Anna. Sie kündigte zudem an, dass in diesem Jahr auch wieder ein Weihnachtskonzert stattfinden werde. Bedauerlicherweise konnte die Bläserklasse an der Grundschule in Reinheim nicht fortgesetzt werden, da kein geeigneter Dirigent gefunden werden konnte. Die Jugendarbeit bleibe jedoch die größte Herausforderung, der sich der Verein auch in Zukunft stellen müsse.