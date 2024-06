Ergebnis der Kommunalwahl CDU stellt nun fünf Ortsvorsteher in der Gemeinde Gersheim

Die Mehrheit der Ortsvorsteher stellt aber weiter die CDU. Fünf solche der Christdemokraten wird es künftig geben, wobei nur Lukas Leiner in Rubenheim zur Wiederwahl antrat – und diese erfolgreich gestaltete. In Reinheim könnte CDU-Spitzenkandidat Patrick Schöndorf auf seinen Parteikollegen Peter Wagner im Amt folgen. Dort büßte die SPD ein Mandat ein (jetzt 2), die CDU baute ihr Gewicht auf sechs Sitze aus. In Peppenkum/Uteiler, wo die CDU um zwei Mandate auf nun acht zulegte, trat Wolfang Mann nicht mehr an. Manuel Tim Konrad kandidierte hier an Listenplatz eins.