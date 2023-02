CDU Niedergailbach : CDU Niedergailbach ehrte langjährige Mitglieder

Ehrungen bei der CDU Niedergailbach: (von links) Peter Krämer, Matthias Braun, Otmar Gros, Jutta Schmitt-Lang, Herbert Buhr, Lothar Kruft, Elisabeth Oberinger, Heiko Rebmann und Norbert Oberinger. Foto: Wolfgang Degott

Niedergailbach Nachdem im vergangenen Jahr der CDU Ortsverband Niedergailbach wegen Corona an Aschermittwoch die Aktion „Heringe to go“ organisiert hatte, fand jetzt nach zwei Jahren Corona-Pause wieder das traditionelle Aschermittwoch-Heringsessen des CDU-Ortsverbandes Niedergailbach in der Gemeinschaftshalle statt.

Ortsverbandvorsitzender Heiko Rebmann konnte zur 42. Auflage rund 60 Gäste begrüßen. Darunter eine ganze Reihe Kommunalpolitiker aus der Region, dabei auch die Gemeindeverbandsführung mit Matthias Braun und Peter Krämer. Als Gastrednerin hieß Rebmann die Kreisvorsitzende der CDU und Landtagsabgeordnete Jutta Schmitt-Lang willkommen.