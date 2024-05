Wahl CDU in Walsheim hat eine neue Führungsspitze gewählt

Walsheim · In der jüngsten Jahreshauptversammlung des CDU-Ortsverbandes Walsheim hat ein Generationenwechsel stattgefunden. Der Vorsitzende Klaus Welsch trat nach vielen Jahren im Amt nicht mehr zur Wahl an. Florian Klein wurde in der Sitzung als sein Nachfolger gewählt, während Axel Welsch ab sofort das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden übernimmt.

30.05.2024 , 15:00 Uhr

Der neue Vorsitzende des CDU-Ortsverbandes Florian Klein (vorn) mit (von links) Norbert Weinland, seinem Stellvertreter Axel Welsch, Rainer Maus und Matthias Beidek. Foto: Wolfgang Degott

Von Wolfgang Degott