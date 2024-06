Konzert in Gersheim „Cantina“ spielt in Spohns Haus

Gersheim · Die erste Musik-Matinee des Vereins „Begegnungen auf der Grenze“ kann wegen des Hochwassers nicht wie seit Jahren üblich in der Taverne des Europäischen Kulturparks in Reinheim stattfinden, sondern auf der Bühne an Spohns Haus, dem Ökologischen Schullandheim in der Dekan-Schindlerstraße 13 in Gersheim.

18.06.2024 , 12:24 Uhr

Arminho Wagner, Jürgen Zimper, Wolfgang Massing und Jürgen Schirra (von links) bilden die Gruppe „Cantina“. Foto: Thorsten Wolf