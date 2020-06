Ein herrliches Fleckchen Erde : Einige Camper in Walsheim sind schon wieder da

Walsheim In Walsheim hat man durchaus noch Hoffnung auf einen guten Sommer mir reichlich Zulauf.

Der idyllische Campingplatz von Eric und Marianne Meerdink in Walsheim ist seit Jahren ein beliebter Ort für Urlauber und Dauercamper. Es gab steigende Besucherzahlen – es sprach sich herum in der Camper-Szene, dass man hier gut aufgehoben ist. Aber trotz des generellen Campingbooms, den das neue Virus angeblich ausgelöst hat, registrieren die Walsheimer einen Einbruch. Katastrophenstimmung herrscht aber nicht. Im letzten Jahr haben die Meerdinks in ihren Platz investiert, mit einem Spielplatz, Trampolin, neuen Zelthäusern, so genannte Glampinghütten. Doch fallen dieses Jahr weitere Investitionen aus. „Wir haben einige Buchungen, doch leider nicht so viele wie im letzten Jahr. Über Pfingsten waren es 35 Prozent weniger Buchungen als 2019“, erzählt Eric Meerdink, „über den Sommer haben wir etwa 50 Prozent weniger Buchungen als 2019.“ In Not sei er aber nicht: „Einige Dauercamper sind bereits da, viele Leute kommen auch spontan. Sie melden sich dann einen Tag vorher an.“ Meerdink hat durchaus noch Hoffnung für einen guten Sommer. Er kennt das Geschäft, der Holländer ist Camping-Profi und gut vernetzt. Bürgermeister Michael Clivot ist jedenfalls erleichtert, am Rande einer Veranstaltung in Reinheim äußerte er sich erfreut über die im Ergebnis doch guten Nachrichten.