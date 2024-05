50 Jahre Gemeinde Gersheim Gersheim zeigte seine besten Seiten

Der Tag begann mit einem festlichen Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Alban, der von einem Projektchor musikalisch umrahmt wurde. Unter der Leitung von Jürgen Rabung brachten Sängerinnen und Sänger aus den Kirchenchören Rubenheim-Herbitzheim, Reinheim, Niedergailbach und Gersheim die Liturgiefeier zum Klingen. Anschließend zog die Feiergesellschaft ins Dorf, wo sich über 20 Vereine und Organisationen mit einem facettenreichen Angebot präsentierten. Trotz einiger Regenschauer blieb die Stimmung rund ums Kulturhaus und auf dem Platz zwischen Ärztehaus und DRK-Seniorenresidenz ungetrübt. Die breit gefächerte ehrenamtliche Struktur innerhalb der elf Dörfer der Gemeinde wurde eindrucksvoll demonstriert. Dazu gesellte sich auch ein vielfältiges gastronomischen Angebot. Besonders beliebt war die Möglichkeit, in historischen Autos von Mitgliedern des Clubs für alte Automobile und Rallyes (CAAR) mitzufahren. Darunter befanden sich auch mit dem Citroen C4 von 1932 und der Praga-Limousine von 1934, beide von Siegmund Klingler ausgestellt, die ältesten Fahrzeuge an dem Tag. Einige Meter weiter empfingen historische Traktoren, ausgestellt von den Veteranen Freunde Bliestal die Festbesucher. Derweil vollzog Rehlinger mit zwei treffsicheren Schlägen den Fassbieranstich, bevor die Besucher nach dem Tanz der Junioren-Garde des Reinheimer Carneval-Clubs (CCR), trainiert von Nina Rebmann und Giuliana Palumeri kräftig Applaus spendeten. Mit einem weiteren Lied, dem französischen „Si tu as de la joie du Cœur“ (Wenn du Freude im Herzen hast) unterstrichen die Vorschulkinder den frankophilen Ansatz in der pädagogischen Arbeit der Einrichtungen.