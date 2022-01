Sammlung in Gersheim für Kriegsgräber : Spenden bringen fast 4000 Euro für Kriegsgräber

Gersheim 3964,18 Euro brachte die Sammlung für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge in der Gemeinde Gersheim. Nachdem im letzten Jahr pandemiebedingt keine durchgeführt werden konnte, zeigte es sich diesmal wieder deutlich, so Bürgermeister Michael Clivot, dass der Gersheimer Bevölkerung die Pflege der Kriegsgräber nach wie vor ein großes Anliegen ist.

Über Wochen stand in der Rubenheimer Bäckereifiliale Lenert zudem eine Sammeldose, die von Spendern „gefüttert“ worden war. Mit 1127,19 Euro war das Ergebnis in Reinheim am höchsten, auf die Einwohner bezogen waren die Reinheimer 1,87 Euro pro Person am spendabelsten. Im Einzelnen kamen folgende Einzelbeträge zusammen: 898 Euro in Herbitzheim, 852,70 Euro in Niedergailbach, 21,19 Euro in Rubenheim und 1065,10 Euro in Walsheim. In Bliesdalheim, Gersheim sowie den Gemeindebezirken Medelsheim/Seyweiler, Peppenkum/Utweiler fanden keine Sammlungen statt.