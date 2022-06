Bruder-Konrad-Ritt in der Parr : Bruder-Konrad-Ritt von Medelsheim nach Utweiler

Utweiler Mit Traktoren, Planwagen und Pferdekolonnen ehren die Menschen den Schutzpatron der Landwirte.

Nachdem er zweimal ausgefallen war, 2019 zuletzt stattgefunden hat, wird am Pfingstmontag, 6. Juni, wieder der traditionelle Bruder-Konrad-Ritt in Utweiler stattfinden. Die Prozession wird von vielen Traktoren, Planwagen und Pferdekolonnen begleitet und nimmt ihren Weg vorbei an den mit Fahnen geschmückten Häusern. Auf dem Priesterwagen wird eine Reliquie des Heiligen Bruder Konrad, Schutzpatron der Landwirte, mitgeführt. Der Festzug startet um 9.30 Uhr in Medelsheim und wird über Peppenkum und Riesweiler nach Utweiler geleitet. Ein Festgottesdienst unter freiem Himmel schließt sich in der Ortsmitte an. Pfarrer Krystian Scheliga von der Pfarrei Heilig Kreuz Gersheim und Kaplan Pater Mateusz vom Kloster Blieskastel aus der Pfarrei Heiliger Franz von Assisi, der auch die Festpredigt hält, zelebrieren. Bei schlechtem Wetter wird die Liturgiefeier in der Bruder-Konrad-Kirche stattfinden.