Feuerwehreinsatz : Brand an Elektromast sorgte für einen Stromausfall

Foto: BeckerBredel

Rubenheim In Rubenheim hat am Mittwochnachmittag ein Kabel an einem Hochspannungsmast gebrannt. Dadurch kam es es zu einem Kurzschluss und einem Stromausfall in Rubenheim und mehreren Nachbarkommunen, darunter Gersheim, sowie in Teilen des Mandelbachtals.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wegen des Feuerwehreinsatzes muss der Strom ohnehin abgeschaltet werden. In Gersheim führte der Kurzschluss nach Angaben der Feuerwehr zu einem weiteren Kurzschluss in einem Industriebetrieb. Auch hier kam die Feuerwehr zum Einsatz.