DRK Altheim : Blutspendetermin in der Turnhalle

Am Donnerstag, 17. März, bietet das DRK Altheim in Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst West die Möglichkeit zum Blutspenden von 17 bis 20 Uhr in der Turnhalle am Sportplatz, Lothringerstraße, in Medelsheim an.

