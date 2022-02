DRK Gersheim : Blutspende-Termin im Kulturhaus

Das Deutsche Rote Kreuz in Gersheim bietet am Donnerstag, 17. Februar, den nächsten Blutspende-Termin an. Das Blutspenden ist von 16.30 bis 19.30 Uhr im Kulturhaus, Bahnhofstraße 3, möglich. Terminreservierungen sind unter der Adresse https://terminreservierung.blutspendedienst-west.de/m/gersheim möglich.