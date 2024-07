Bliesgau im Saarland Kein Wolf – DNA-Test enthüllt, wer Schafe gerissen hat (mit Video)

Das Ministerium für Umwelt im Saarland hat am Montagmittag erklärt, dass das Tier, das am 23. Juni fünf Schafe in Habkirchen tötete, kein Wolfshybrid war. Am vergangenen Freitag hatte das Ministerium gemeldet, dass eine erste Analyse ergeben hätte, dass es sich um keine Wolfs-DNA handele, dass es aber möglich sei, dass es sich um die eines Wolfshybriden handeln könne. Ein Wolfshybrid ist eine Mischung aus Hund und Wolf.