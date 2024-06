Neue Dorfmitte in Bliesdalheim Bliesdalheim hat neuen Dorfmittelpunkt

Ein weiterer Stolz der Dorfgemeinschaft ist der acht mal vier Meter große Pavillon mit einem Flammkuchen-Ofen, der durch viel Eigenleistung entstanden ist. Welsch hob hervor, dass diese Projekte nur durch den gemeinsamen Einsatz der Vereinsfamilie möglich wurden. So wurde der Erlös von 11000 Euro aus der 800-Jahrfeier im Jahr 2018 in das Projekt bei der Turnhalle und dem ehemaligen Schulhaus investiert. Dank der Unterstützung durch das Leader-Regionalmanagement der Lokalen Aktionsgruppe Biosphärenreservat Bliesgau (LAG) im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK) konnten auch Teile des am Ende 30000 Euro teuren Pavillons mit Flammkuchenofen finanziert werden. Ehrenamtliche Helfer packten tatkräftig mit an und leisteten einen großen Beitrag zur Realisierung des Projekts. Der Ortsvorsteher betonte weiter, dass durch die Ausstattung der Mehrzweckhalle mit Küche und Toilettenanlage nun alle Festivitäten des Dorfes an diesem neuen zentralen Ort stattfinden können.