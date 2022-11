Pfarrei Heilig Kreuz Gersheim : Bischof ist zwei Tage zu Gast in Heilig Kreuz

Gersheim Am Mittwoch, 9., und Donnerstag, 10. November, besucht der Speyer Bischof Karl-Heinz Wiesemann die Pfarrei Heilig Kreuz Gersheim. Die Mitglieder des Pfarreirates haben ein umfangreiches Programm vorbereitet.

Am ersten Tag wird nach Gesprächen mit dem Büro- und dem Pastoralteam der Abend als offenes Begegnungs- und Dialogformat gestaltet. Um 18.30 Uhr beginnt in der Niedergailbacher Kirche Heiliger Nikolaus von der Flüe eine Eucharistiefeier, der sich ein Begegnungsabend in der benachbarten Gemeinschaftshalle anschließt. Donnerstags wird das Kirchenoberhaupt bei seiner pastoralen Visitation nach einer Eucharistiefeier, die um 8.30 Uhr in der Kirche St. Alban Gersheim beginnt, die Kindertagesstätte St. Markus in Reinheim und das anthroposophisch geprägte heilpädagogische Institut Haus Sonne in Walsheim besuchen. Zentraler Bestandteil des zweiten Abends mit den Mitgliedern des Pfarreirates und des Verwaltungsrates wird das seit August 2019 bestehende Pastorale Konzept der Pfarrei, sein. Pfarrer Krystian Scheliga bittet alle Teilnehmer sowohl bei den beiden Gottesdiensten als auch den Veranstaltungen, einen Mund-Nasenschutz zum eigenen Schutz und zum Schutz der anderen zu tragen.