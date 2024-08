Freibad in Walsheim Eine Attraktion in der Biosphäre Bliesgau

Es ist früher Morgen, die ersten Sonnenstrahlen berühren sanft die still daliegende Anlage des Walsheimer Freibades. Noch ist es ruhig, die Kasse öffnet erst in eineinhalb Stunden. Dann kommen die ersten Gäste. Doch Thomas Müller, 44 Jahre alt und Meister für Bäderbetriebe, ist bereits seit Stunden emsig bei der Arbeit. Seine allmorgendliche Routine – eine Abfolge akribischer Handgriffe – sorgt dafür, dass alles in perfektem Zustand ist, wenn die ersten Gäste eintreffen. Der gebürtige Walsheimer überprüft die Technik, spült die Filter, saugt die Becken und reinigt die Außenduschen. Alle paar Tage müssen die Chlorflaschen gewechselt werden, um die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen: Der Gehalt von freiem Chlor im Wasser darf 0,6 Milligramm pro Liter nicht überschreiten. Dieser Bereich stellt sicher, dass das Wasser ausreichend desinfiziert ist, um Krankheitserreger abzutöten, ohne dabei gesundheitsschädlich zu sein. Diese Werte kontrolliert Müller täglich mehrfach. Hinzu kommen kleinere Reparaturen und die Reinigung der Liegewiesen samt Beach-Volleyballplatz. Größere Arbeiten wie der Ölwechsel am Kompressor oder der Austausch von Dichtungen an einer Umwälzpumpe stehen ebenfalls an.