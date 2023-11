Kita Walsheim Bernhard Lehnert spendet einen Baum für Kita in Walsheim

Der etwa 150 Jahre alte Nussbaum am Kindergarten war eines der „Wahrzeichen“ des Dorfes. Weil er einsturzgefährdet war, musste er vor einiger Zeit gefällt werden, weiß Ortspfarrer Wolfgang Kafitz zu berichten. Jetzt hat er einen „Nachfolger“ gefunden. Der Walsheimer Bernhard Lehnert, der selbst die Einrichtung der protestantischen Kirchengemeinde besucht hatte, spendete ein Spitzahornbaum. „Plötzlich war der Baum weg, den ich von Kind an kannte, und das fand ich schade,“ so Lehnert, der im Dorf eine Sensenwerkstatt betreibt, zu den Beweggründen seiner Spende. Er bedauerte bei der kleinen Feier auf dem Vorplatz an der heutigen Kindertagesstätte Regenbogen, dass in den Dörfern die früher üblichen Haus- und Hofbäume weitestgehend verschwunden seien und sah seinen Beitrag auch dafür, auf diese bedauerliche Entwicklung hinzuweisen.