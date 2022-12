Baumpflanzung in Gersheim : Aus der Birken- wurde eine Elsbeer-Allee

Seyweiler Wegen Pilzbefall hatten Bäume entlang der Straße oberhalb von Seyweiler gefällt werden müssen. Die neuen Bäumchen sind widerstandsfähiger.

Einige Birken der in den 1950er-Jahren angelegten Allee mussten vor Monaten gefällt werden. Grund dafür war krankhafter Pilzbefall und die dadurch entstandenen Bruchgefahr, somit eine Gefährdung für Nutzer der Straße. Viele Menschen kamen, um den besonderen Weg zu gehen, sich an dem Anblick zu erfreuen und bedauerten es, dass dieses Charakteristische der Region durch den nicht vermeidbaren Kahlschlag verschwinden musste. Jetzt galt es zu handeln. Birken konnten nicht mehr angepflanzt werden, da die Gefahr zu groß gewesen war, dass sie wieder mit Pilz befallen werden. Die jedoch sinnvolle Revitalisierung sollte umgesetzt werden. Davon wurden insbesondere durch die Initiative der Seyweilerin Elke Birkelbach, unterstützt von der Neubürgerin Katarzyna Holowacz die politisch Verantwortlichen im Ortsrat Medelsheim-Seyweiler überzeugt. Auch die Dorfbevölkerung befasste sich bei zwei Terminen, dem Weizenbierfestes der Feuerwehr und dem Reitergassenfest mit der Thematik, ließ sich überzeugen, statt für die infrage kommende Ersatzpflanzung mit Speyerling-, Winterlinde- oder Feldahornbäumen auf den Elsbeerbaum zu setzen. Dabei handelt es sich um einen wärmeliebenden Baum, der im Bliesgau von Natur aus heimisch ist und in Zeiten des Klimawandels als Zukunftsbaum gilt. Die Elsbeere verträgt extreme Trockenheit. So wurde vom Ortsrat über die Gemeinde das Vorhaben konzipiert und beantragt und danach aus Mitteln des Bundes und des Saarlandes im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes über die Leader Region Biosphärenreservat Bliesgau gefördert. Die Zuschussmittel sind das Gerippe der Finanzierung. Ergänzt wird sie durch den weiteren wichtigen Baustein, die Eigenleistung. Sie wurde erbracht, nachdem die Bäume geliefert wurden. Viele Hände packten an, verdeutlichten die große Akzeptanz der Aktion und macht den Initiatorinnen Mut, dass auch die nächste Phase gelingt. Der Ortsrat stiftete bei der Pflanzaktion für die zahlreichen Helfer Fleischkäsebrötchen und Getränke. Johann Himbert vom gleichnamigen Forst- und Gartenservice unterstützte zudem ebenfalls unentgeltlich. Er riet dazu, in den nächsten vier bis fünf Jahren die jetzt noch kleinen Bäume intensiv zu pflegen, vor allem in den heißen Sommern zu gießen, damit sie weiterwachsen und dann auch irgendwann Früchte tragen. Auch hier setzt man auf dem Gemeinschaftsgeist. „Wir haben bewusst darauf verzichtet, Einzelpaten zu suchen, sondern setzen darauf, dass alle für alle Bäume verantwortlich sind,“ so Katarzyna Holowacz. Sie war und ist die Triebfeder, dass in der Bliestal-Gemeinde vor einem Jahrzehnt sowohl an der Pfarrer-Lindemann-Hütte in Gersheim die erste Elsbeerallee entstand als auch dass in der Zwischenzeit an vielen Orten, darunter auch die Außengelände der Kindertagesstätten viele Bäume gepflanzt wurden.