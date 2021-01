Aus dem Polizeibericht in Gersheim : Lack zerkratzt: Wer kennt den Täter?

Gersheim In der Zeit von 4. Januar, 8.15 Uhr, bis 5. Januar, 6.30 Uhr, wurden nach Polizeiangaben im Lohweg in Gersheim zwei nebeneinander in einer Einfahrt parkende Fahrzeuge durch einen bisher unbekannten Täter beschädigt.

An den beiden Peugeots (5008 und 208) wurde der Fahrzeuglack der Heckklappen mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt.