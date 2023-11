Kirb in Peppenkum Ausgelassene Stimmung herrschte bei der „Bebbekumer Kirb“

„Peppenkum wird modern, selbst Großstädte stehen dahinter,“ war zu vernehmen. Damit spielten die Rednerinnen auf den derzeit laufenden Glasfaserausbau an. Beide befürchten jedoch, dass nachdem in jedem Haus der Kabelanschluss funktioniert, das Straßennetz völlig ruiniert sei. Dass Diesel nicht in einen Benziner-Tank gehört, musste einer der Straußbuben schmerzlich erfahren. Dabei wollte er doch nur Geld sparen. Bei seinem Ausflug ins pfälzische Schopp frönten die Sänger des Männergesangvereins mit ihren „Engelsstimmen“ dem Weinkonsum, teilweise aber zuviel. Erwähnt wurden aber auch Originale wie beispielsweise „Oma Edith“, wo Straußbub Tony zu tief in die kalte Platte griff.