Reinheim Hohe Mineralien, ordentliche Säure, voller Geschmack – Weinkenner schwärmen vom Blieswein. Eine Erfolgsstory in Reinheim.

Als vor rund zwanzig Jahren der Zweckverband Saar-Bliesgau Auf der Lohe bei Rodungsarbeiten alte Rebmauern freigelegt hatte, reifte bei Alexander Nagel eine Idee. Die alten Rebsorten – am Anfang vor allem den hier heimischen Heunisch – wieder anzupflanzen. An seinem Haus hatte er schon einige Reben dieser Sorte erfolgreich gezogen.

Aber wer sollte das Projekt nun betreuen? An staatliche Unterstützung in personeller Hinsicht war nicht zu denken. Die einzige Lösung war ehrenamtliches Engagement. 2001 gründete sich so der gemeinnützige Verein der Weinbaufreunde im Bliesgau. Nicht zur Freude einiger alt eingesessener Saar-Winzer von der Obermosel. So war es ein langes Verfahren, bis die Blieswinzer im Jahr 2007 die Genehmigung erhielten, ihren Wein als „Saarländischen Landwein“ auf den Markt zu bringen.