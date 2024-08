Freizeit-Einrichtung kämpft auch mit Problemen Attraktion in der Biosphäre Bliesgau: Dieses Freibad gilt als schönstes im ganzen Saarland

Es ist früher Morgen, die ersten Sonnenstrahlen berühren sanft die still daliegende Anlage des Walsheimer Freibades im Saarland. Noch ist es ruhig, die Kasse öffnet erst in eineinhalb Stunden. Dann kommen die ersten Gäste. Doch Thomas Müller, 44 Jahre alt und Meister für Bäderbetriebe, ist bereits seit Stunden emsig bei der Arbeit. Seine allmorgendliche Routine – eine Abfolge akribischer Handgriffe – sorgt dafür, dass alles in perfektem Zustand ist, wenn die ersten Gäste eintreffen.