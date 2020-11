FGTS der Gemeinschaftsschule Gersheim : Kinderrechte waren Thema in Kunstprojekt

Info

Kinder in den Fokus des internationalen Rechtsschutzes zu rücken und als Menschen mit eigenen Rechten anzuerkennen – dies war das Ziel des Übereinkommens über die Rechte des Kindes. Am 20. November 1989 verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten Nationen (United Nations, UN) die UN-Kinderrechtskonvention mit 54 Artikeln. Die Konvention knüpft bereits in ihrer Präambel an die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte an sowie an die "Erkenntnis, dass das Kind zur vollen und harmonischen Entfaltung seiner Persönlichkeit in einer Familie und umgeben von Glück, Liebe und Verständnis aufwachsen soll". Bis auf die USA haben alle UN-Mitgliedstaaten, insgesamt 196, die Konvention inzwischen ratifiziert. Deutschland trat dem Übereinkommen 1992 bei. (Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung)