Saarpfalz-Touristik : Eine archäologische Wanderung rund um den Kulturpark

Reinheim/Bliesbruck Die Route führt am Samstag, 5. September, durch die einzigartige Kulturlandschaft des Biosphärenreservates Bliesgau.

Die Gruppe wandert über verschiedene Aussichtspunkte durch eine wildromantische Waldklamm und erfährt auch etwas über römische Straßen in der Antike. Bei dem anschließenden Besuch des Europäischen Kulturparks lernt die Wandergruppe das Grab der keltischen Fürstin von Reinheim, eine römische Villa und die Thermenanlage des vicus, der römischen Siedlung, kennen. Bei einer Ölverkostung in der römischen Taverne wird das „Gold der Kelten“ probiert und die Gruppe beschließt den Tag mit einem römischen Drei-Gänge-Menü. Die Wandergruppe wird von dem Gästeführer Bartlin Schöpflin begleitet, er ist ein Tiroler Bergwanderführer, hat einen Master in Klassischer Archäologie und das Genuss(!)-wandern in geschichtsträchtiger Kulturlandschaft sind seine große Leidenschaft. Der Preis für die komplette Tour inklusive Verkostung belaufen sich auf 47 Euro pro Person. Start der Tour ist um 9.30 Uhr am Infocenter des Kulturparks in Reinheim und Ende der Tour gegen 16 Uhr. Wenn Teilnehmer mit dem Bus anreisen möchten, so bietet sich der Biosphärenbus 501 an, der direkt am Kulturpark in Reinheim hält.