Liebevoll in Bliesdalheim eingelegt : Angler bieten Heringe an

Bliesdalheim Der Angelsportverein Bliesdalheim bietet als Ersatz für das Heringsessens am Kerwedienstag, 20. Oktober, von 15 bis 18.30 Uhr selbst eingelegte Heringe an und verkauft sie zum Stückpreis von 4 Euro in der Mehrzweckhalle.

Kartoffeln werden diesmal nicht mitgeliefert, wie auch keine Bewirtung vorgenommen wird. Interessenten können sich in der Liste der Bäckerei Brill eintragen.