Jakobsmarkt in Medelsheim Mit langer Tradition und großer Vielfalt

Der traditionsreiche Jakobsmarkt in Medelsheim öffnet am Sonntag, 21. Juli, seine Tore zur 24. Ausgabe. Mit den Glockenschlägen aus dem Turm der St. Markuskirche wird der Markt pünktlich um zehn Uhr eröffnet. Knapp 120 Händler präsentieren eine breite Palette an Waren und sorgen für ein abwechslungsreiches Angebot. Erstmals übernimmt der 30-jährige Tobias Meyer allein die Rolle des Marktmeisters und löst damit Albert Wack ab, der den Markt neun Jahre lang leitete. Meyer freut sich auf das Wiedersehen mit vielen Stammkunden aus dem Saarland, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und dem benachbarten Lothringen sowie auf 19 neue Händler, die zumeist aus einem Umkreis von bis zu 80 Kilometern anreisen. Aber auch weiter wegwohnende sind dabei. Darunter ist Werner Fischer, der aus dem 345 Kilometer entfernten Kamp-Lintfort am Niederrhein kommt. Er wird nach seiner Premiere im vergangenen Jahr erneut mit seinen Wachstüchern vertreten sein. Ein Händler aus Laar bietet Senf und Meerrettich an, während aus Ludwigshafen am Rhein Weinflaschenhalter geliefert werden. Karl-Heinz Grill aus Schopfloch bringt Bürsten, Besen und Pinsel, und Stefanie Wintermeier aus Bietigheim-Bissingen keramische Artikel mit. Neu im Sortiment sind in diesem Jahr unter anderem afrikanischer Schmuck, Tabakerhitzer, Schneidebretter, Kerzen, Seifen und Honig.