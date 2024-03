Picobello in Gersheim Große Müllsammelaktion im südlichen Bliesgau

Vom kommenden Donnerstag, 14. bis Sonntag, 17. März, steht der Bliesgau ganz im Zeichen des Umweltschutzes. Zahlreiche Organisationen, Mitglieder und Privatpersonen, mit Greifzangen und Müllsäcken „bewaffnet“, beteiligen sich an der 19. landesweiten Müllsammelaktion „Saarland Picobello“ des Entsorgungsverbandes Saar (EVS). So sind beispielsweise Schüler und Lehrkräfte der Gemeinschaftsschule Gersheim donnerstags und freitags ab 8 Uhr im Einsatz. Ihr Revier erstreckt sich über das Gelände der Schule, den Radweg Richtung Reinheim und Richtung Herbitzheim sowie den Sportplatz. Am Freitag schließen sich die Kinder der Kita St. Markus Reinheim um 9.15 Uhr an, um den Müll am Bliestal-Freizeitweg in Richtung Frankreich zu beseitigen. Die Schüler und Pädagogen der Anna-Betzner-Schule von Haus Sonne starten um 10 Uhr ihre Sammelaktion rund um die Werkstätten von Haus Sonne in Walsheim. Parallel dazu engagiert sich die protestantische Kindertagesstätte Regenbogen Walsheim mit der Jugendfeuerwehr ab 10 Uhr im Bereich von der Kita bis zum Sportplatz und Spielplatz. Die katholische Kita St. Mauritius Rubenheim sowie die Kita Peppenkum sind ebenfalls im Einsatz, um 10 Uhr in ihren jeweiligen Umgebungen, wobei auch die Nachmittagsbetreuung der Grundschule in Altheim mit einbezogen sein wird. Ab 11 Uhr konzentrieren sich die Helfer des ökologischen Schullandheims „Spohns Haus“ auf die Sammelaktion, die vom Team der Umweltpädagogik und den Freiwilligendienstlern (Freiwilliges ökologisches Jahr und Europäischer Solidaritätskorps) geleitet wird. Am selben Tag um 15 Uhr trifft man sich am Feuerwehrgerätehaus in Erfweiler-Ehlingen zum gemeinsamen Einsatz. Um 16 Uhr startet die Müllsammelaktion der Mitglieder des Para-Ski-Clubs im Bereich „Auf der Platte“ zwischen Gersheim und Herbitzheim sowie am Rande der L 105.