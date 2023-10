Erntedank in Niedergailbach 75 Jahre Gartenbauverein Niedergailbach

Bürgermeister Michael Clivot hob ebenfalls die Bedeutung der Obst- und Gartenbauvereine heraus. Sie hälfen mit, die Kulturlandschaft im Bliesgau, insbesondere der für die Region so typischen und landschaftsprägenden Streuobstwiesen zu erhalten und die Biosphäre im Kampf für Umweltschutz und gegen die Auswirkungen des Klimawandels zu unterstützen. Horst-Peter Anna, stellvertretender Ortsvorsteher, freute sich, dass der Neustart des Vereins gelungen sei, dankte für die in den vielen Jahren geleistete Arbeit zur Förderung der Gartenkultur aber auch dafür, dass die Mitglieder mit der Pflege des Blumenschmucks einen maßgeblichen Beitrag zur Ortsverschönerung erbringen. Heiko Rebmann sprach als Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft örtlicher Vereine vom Obst- und Gartenbauverein als langjährigem, wichtigem Glied in der Vereinslandschaft. Am 8. September 1948 hätten elf junge Niedergailbacher, Fritz Buchheit, Albrecht, August und Gustav Gros, Ruprecht Kruft, Josef Jakoby, Albin Korter, Robert Reich, Albert Schmitz, Valentin Wack und Alfons Wilbert in der damaligen Gastwirtschaft Wilbert den Verein gegründet, so Weyer-Oberinger. Vor einem dreiviertel Jahrhundert habe wegen der schlechten Versorgungslage vor allem die Wahl von Obst- und Gemüsesorten, Neuanpflanzungen durchzuführen und mit der richtigen Pflege den Ertrag zu steigern im Mittelpunkt der Vereinsarbeit gestanden. In späteren Jahren folgten Anschaffungen wie ein Schlepper, ein Mähgerät, aber auch eine Kelteranlage, die eifrig genutzt wurde. In den 1960er- und -70er Jahren kam es zwar durch den Import landwirtschaftlicher Erzeugnisse aus der Mode, heimisches Gemüse und Obst zu konsumieren, was der positiven Entwicklung der Niedergailbacher Gemeinschaft jedoch nichts anhaben konnte. Die Mitgliederzahl stieg ständig. Der 1970 erstmals durchgeführte Familienabend entwickelte sich zu einer festen Veranstaltung. Fachvorträge, Ausstellungen, gemeinsame Ausflüge von der Tagesfahrt bis zum mehrtägigen Kurzurlaub prägten das Vereinsleben.