Pfarrkirche in Niedergailbach 70 Jahre Pfarrkirche Bruder Klaus

Pfarrer Engesser hat sich vehement auch dafür eingesetzt, dass die neue Pfarrkirche dem erst 1947 heiliggesprochenen Nikolaus von Flüe geweiht wurde. Pfarrer Engesser, der 1935 in die Schweiz emigriert war, beschäftigte sich während seiner Zeit im Exil sehr stark mit dem Schweizer Friedens-heiligen. Unter seiner Leitung wurde in Bäretswil (Kanton Zürich) die kleine Notkirche bereits 1943, also vier Jahre vor der Heiligsprechung, Bruder Klaus gewidmet. Die neue Niedergailbacher Kirche, die architektonisch der Ortslage bestens angepasst ist und deren Vorderseite mit Turm in altdeutschem Fachmauerwerk ausgeführt wurde, ist in einer sehr schlichten Bauweise errichtet worden. Wenn man durch das breite Portal in den Innenraum gelangt, wendet sich der Blick dem Chorraum zu, der sich fast über die ganze Breite des Kirchenschiffs erstreckt. Dort wiederum fällt der einfache Altar aus Marmor und die Darstellung dahinter ins Auge. Seit Ende der 60er Jahre befindet sich in der Mitte des Chorraumes ein massiver Holzaltar, an dem jetzt das Messopfer gefeiert wird.