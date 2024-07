Haus Sonne in Walsheim 70 Jahre Engagement für Behinderte

Martin Kerz, Abteilungsleiter im Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Gesundheit, erinnerte an die Gründerinnen Anna Betzner und Elisabeth Zenner, die 1954 mit der Gründung des „Heil- und Erziehungsinstituts für seelenpflegebedürftige Kinder“ den Grundstein für „Haus Sonne“ gelegt hatten. Sie schufen einen Ort, an dem Kinder mit Behinderungen in einer sicheren Gemeinschaft aufwachsen können. Im Laufe der Jahre erweiterte sich das Angebot von „Haus Sonne“ kontinuierlich: Neben dem Kinderheim seien im Laufe der Jahre Wohnungsangebote für Erwachsene sowie Ende der 1970er Jahre Angebote zur Teilhabe am Arbeitsleben, die Werkstätten für behinderte Menschen, dazu gekommen. Abgerundet werden die Leistungsangebote durch eine integrative Kindertagesstätte, sowie eine Förderschule für geistige Entwicklung und zuletzt für selbstbestimmtes Wohnen. Diese umfassenden Angebote wurden trotz finanzieller Schwierigkeiten in den letzten zehn Jahren aufrechterhalten und weiterentwickelt. Kerz erwähnte aber auch, dass die letzte Dekade nicht einfach, teilweise existenzbedrohend gewesen sei. Doch sei es 2017 gelungen, innerhalb des Insolvenzverfahrens alle Leistungsangebote in die neue gemeinnützige GmbH Haus Sonne zu überführen und das ohne negative Auswirkungen für Mitarbeiter und Leistungsberechtigte.