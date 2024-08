Kleintierzuchtverein Reinheim 60 Jahre Kleintierzuchtverein Reinheim

Um 18 Uhr beginnen die Feierlichkeiten, die unter freiem Himmel und in unmittelbarer Nähe des Vereinsheims stattfinden werden. Bürgermeister Michael Clivot wird als Schirmherr um 19 Uhr das Fest offiziell eröffnen. Danach werden die Gäste auf eine Reise in die bewegte Geschichte des Vereins mitgenommen. Dieser Rückblick auf die Vereinsgeschichte bietet nicht nur Gelegenheit zur Reflexion, sondern lässt auch die Veränderungen spürbar werden, die Reinheim und seinen Verein geprägt haben. Ein besonderer Moment des Abends wird das traditionelle Jubiläumsfeuer sein, das bei Einbruch der Dunkelheit entzündet wird. Dieses Feuer symbolisiert nicht nur die Feier des langen Bestehens, sondern auch den Zusammenhalt und die Widerstandskraft, die der Verein immer wieder gezeigt hat. So auch beim Pfingst-Hochwasser, als die Blies das Vereinsheim überschwemmte und erhebliche Schäden hinterließ. Mit großem Engagement hat der Verein begonnen, die Schäden zu beheben – ein Kraftakt, der nicht nur finanzielle Ressourcen, sondern auch den unermüdlichen Einsatz der Vereinsmitglieder erforderte. Musikalisch untermalt wird der Abend von der fünfköpfigen Band „Times and Tales“, die mit Rock- und Popsongs den passenden Soundtrack für diese besondere Feier liefert. Der Eintritt ist frei, doch um die Musiker zu unterstützen, wird eine Hutsammlung durchgeführt.