Zeltkirb 57. Zeltkirb kehrt in den Dorfkern zurück

Niedergailbach · Die 57. Zeltkirb in Niedergailbach, ein Fest, das über drei Tage hinweg Hunderte von Besuchern in seinen Bann zog, markierte eine triumphale Rückkehr an den traditionellen Platz im Dorfkern. Vier Jahre war sie in die Freizeitanlage Lehmkaulhütte ausgelagert.

22.08.2024 , 14:16 Uhr

Die Walsheimer Band Freaky Friday mit Sängerin Ellen Ecker eröffnete den musikalischen Reigen bei der 57. Gälbacher Zeltkirb. Foto: Wolfgang Degott

Von Wolfgang Degott