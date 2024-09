Firmung in Herbitzheim Weihbischof firmte 53 Jugendliche

Die St. Barbara-Kirche in Herbitzheim mit ihren großzügigen Ausmaßen eignete sich dafür wunderbar und war bis auf den letzten Platz gefüllt, als Pfarreirats-Vorsitzende Melanie Hesseler den Weihbischof begrüßte. Ihr Gruß galt auch den Jugendlichen und ihren Familien. Paula Barth und Anna Wiesen-Philipps erzählten stellvertretend für die Gruppen von den Stationen auf dem Weg zur Firmung und baten den Weihbischof um die Spendung des Firmsakraments. Die Kirchenchöre Reinheim und Rubenheim-Herbitzheim unter der Leitung von Jürgen Rabung stimmten mit freudigen Liedbeiträgen auf den festlichen Anlass ein und begleiteten den Gottesdienst musikalisch. In seiner Predigt bestärkte der Weihbischof die Jugendlichen, an Gottes Gegenwart und Unterstützung zu glauben und das Frohmachende des christlichen Glaubens im Auge und im Herzen zu behalten. So vorbereitet ließen sich die Jugendlichen in großer Ruhe und Feierlichkeit firmen. Am Ende des Gottesdienstes dankte Weihbischof allen, die zum Gelingen des Festes beigetragen hatten: den Kirchenchören mit ihrem Dirigenten, dem Pastoralteam, vor allem auch Pastoralreferentin Kornelia Olbrich für die Vorbereitung der Jugendlichen, und allen, die im Hintergrund beim Blumenschmuck und im Sakristeidienst mitgearbeitet hatten. Auch den Messdienerinnen und Messdienern galt sein Dank. „Das war ein fröhliches Glaubensfest und so wichtig in diesen Zeiten“, lobte eine Mitfeiernde am Ende des besonderen Gottesdienstes.