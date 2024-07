Seniorenresidenz in Gersheim Ein Meilenstein in der Altenpflege

Schnell fand das Haus, das sich harmonisch in das malerische Hetschenbachtal einfügt, seine Bewohner. Elisabeth Hittinger aus Herbitzheim war die erste Bewohnerin. Auch wuchs die Personaldecke stetig. Heute arbeiten rund 70 Menschen in den Bereichen Pflege, Betreuung, Hauswirtschaft und Verwaltung. Aktuell werden drei Menschen in der Kurzzeitpflege, 59 in der vollstationären Pflege – davon die Hälfte Demenzkranke – und eine Person in der Tagespflege betreut. Sieben Personen nutzen das Angebot des betreuten Wohnens.