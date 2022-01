MGV Niedergailbach : Seit 100 Jahren Männergesang in Niedergailbach

Die Singgemeinschaft Niedergailbach/Reinheim, zu der auch die Sänger des MGV Niedergailbach gehören, bei einem ihrer bisher letzten Auftritte während des Adventskonzertes 2019 in der Niedergailbacher Pfarrkirche. Am Piano Vorsitzender und Dirigent Norbert Oberinger. Foto: Wolfgang Degott

Niedergailbach Der Traditionsverein mit bewegter Geschichte konnte das große Jubiläum allerdings bisher nicht feiern.

Aus der Taufe wurde der Verein gehoben, als sich im Sommer 1921 mehrere Männer trafen, um einige Lieder zu singen. Der erste öffentliche Auftritt war ein Ständchen für den damaligen Lehrer Henrich. Als Dirigent wurde Kurt Lenhard engagiert. Die Sänger gehörten ausschließlich dem damaligen Berg- und Hüttenarbeiterverein an. Doch schon wenige Jahre später waren die Sänger wieder von der Bildfläche verschwunden. 1951 wurde der Sportverein gegründet und da damals ein Gesangverein nicht existieren durfte, waren die Sänger innerhalb der Sparte Gesang Teil dieser Vereinigung. Der 30. März 1952 ist der Gründungstag des heutigen Männergesangvereins. Erster Vorsitzender wurde August Zäh, der in der Wirtschaft Wilbert gewählt wurde. Dirigent war Friedrich Buchheit. Drei Jahre später folgte eine Musikabteilung, die von Mathias Rebmann geleitet wurde. Auch gehörte der Verein damals schon dem Sängerkreis Blies an. 1956 übernahm Heiner Oesterlein aus Walsheim den Dirigentenstab und sollte ihn bis zu seinem Tod 1996 behalten. 1967 gründete man einen Kinderchor, der von Josef Oberinger geleitet wurde und ein Jahr später 49 Mitglieder zählte. 1978 wurde der aber wieder aufgelöst. 1985 wurde das Blockflötenquartett, das seit 1971 besteht, als Sparte in die Vereinsfamilie aufgenommen.