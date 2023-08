Triathlon Coole Stimmung bei heißen Temperaturen

Gnadenlos brennt die Sonne am Sonntag auf den Heuweg in Walsheim herab. Viele Sportler haben beim ersten Biosphären-Triathlon im Bliesgau auf dem langen Schluss-Stück zum Ziel am Walsheimer Schwimmbad schwer zu kämpfen. „Es war sehr heiß und schwül“, sagt Robert Grabovac, der Tri-Force Illingen im Staffel-Wettbewerb auf dem Rad glänzend in Position gebracht hatte. Bei Temperaturen von mehr als 30 Grad waren vor allem das Radfahren und Laufen Herausforderungen für die 129 „Finisher“ in den zwei Einzelwettbewerben und die Mehrzahl der Sportler aus den 15 Staffeln.