Höchen Generationenwechsel im Förderverein „Unser Höchen“

Zu Beginn der Sitzung erhielten die Mitglieder mittels einer kleinen Bildpräsentation einen Überblick über die Aktivitäten des Fördervereins in den Geschäftsjahren 2021 und 2022 und über die Entwicklung der Mitgliederzahlen. Große Projekte konnten auf den Weg gebracht und beendet werden, wie zum Beispiel die Herrichtung des Pausenplatzes am Wegekreuz. Viele Projekte von Vereinen und Institutionen wurden in den beiden Jahren gefördert und unterstützt. So wurde beispielsweise der gemeinsame Dämmerschoppen mit dem Förderverein der Feuerwehr durchleuchtet. Die Kassenprüfer Michael Bosslet und Jan Hornberger bestätigen eine ordnungsgemäße Kassenführung, sodass der Vorstand entlastet werden konnte.