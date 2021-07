Der kleine Lebensretter : Kleiner einklappbarer Außenspiegel ganz groß

Es gibt sicherlich Techniken an Autos, die die Fahrzeuge unnötig verteuern. Es gibt aber auch kleine Helfer, die (noch) unterschätzt, aber mehr und mehr zum Lebensretter werden.

Was ist die wichtigste Erfindung am Auto? Die Klimaanlage? Das Navigationsgerät? Nein, es ist der einklappbare Außenspiegel – und zwar der elektrische. Wie das?

Wer heutzutage durch die Straßen unserer Ortschaften fährt, wird schon gemerkt haben: Es ist inzwischen verdammt eng hier. Der Grund ist einfach: Anwohner dieser Straßen haben gemerkt, dass häufig zu schnell gefahren wird vor ihrem Haus. Grund genug, das eigene Auto einfach als Verkehrshindernis auf der Fahrbahn zu parken. Und nicht wie früher mit zwei Rädern auf dem Bürgersteig, sondern mit allen Vieren auf der Straße. Wie immer im Leben: Ein Vorbild zieht ungezählte Nachahmer nach sich, was bedeutet, dass in manchen Ortslagen die Autos inzwischen Stoßstange an Stoßstange parken. Was zur Folge hat, dass es für den Fahrenden gilt, schnell an den Geparkten vorbeizukommen. Also, Augen zu – und aufs Gaspedal. Denn es könnte verdammt eng werden.