Erinnerung an russische und ukrainische Kriegsgefangene Gedenken an die Toten vom Rossberg

Im Waldgebiet „Am Rossberg“ im Bereich des Homburger Stadtteils Kirrberg wurde kürzlich in einer feierlichen Zeremonie das vor über einem Jahr aufgestellte ostkirchliche Kreuz aus Corténestahl eingeweiht. Das Kreuz war in privater Initiative von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Uniklinikums in Homburg gestiftet worden. Die Feier begann bei den Eheleuten Helga und Peter Burgard, die das letzte Haus vor dem Wald bewohnen. Landrat Theophil Gallo, Homburgs Bürgermeister Michael Forster, der hauptamtliche Beigeordnete Manfred Rippel und die Europabeauftragte des Kreises, Violetta Frys, erwarteten gemeinsam mit Werner Buser, Dezernatsleiter am Universitätsklinikum Homburg, und Revierförster Joachim Altmeier die Gäste aus Eichstätt und der Ukraine, heißt es in der Pressemitteilung der Kreisverwaltung in Homburg.