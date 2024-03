Gedenkstätte in Gräfinthal Gedenken an eine mutige Familie

Im Sinne der „Dekade der Erinnerung“, die die Partner des „Internationalen Bündnisses für Frieden und Zusammenhalt in Europa“ am 9. November 2023 ausgerufen haben, wird auf Initiative von Landrat Theophil Gallo am Sonntag, 17. März, eine Gedenkstätte am Kloster Gräfinthal errichtet. Dem gemeinsamen Ziel folgend, Ereignisse der Vergangenheit mit Bedacht und Rücksicht auf individuelle Schicksale und Geschichtswahrnehmungen anzusprechen, soll diese Stätte künftig als besonderes Mahnmal zu Ehren der Familie Ulma aus Markowa dienen, heißt es in der Pressemitteilung der Kreisverwaltung in Homburg.