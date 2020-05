Kostenpflichtiger Inhalt: Gastronomie nach der Corona-Zwangspause : Der Mut zum Ausgehen fehlt noch

Trotz Mundschutz und Co sich die Freude am Ausgehen nicht verderben lassen (hier ein Foto aus einer Bar in Rom) – das ist derzeit schon eine Kunst. Foto: dpa/Cecilia Fabiano

Homburg Nach der Wiedereröffnung der Gastronomie in Homburg läuft das Geschäft vorerst langsam an.

Essen gehen in diesen Tagen ist erst mal gewöhnungsbedürftig. Vor dem Restaurant heißt es Mundschutz auf – und dann…? Freie Tische gibt es genug, aber direkt auf den Fensterplatz mit der schönen Aussicht zusteuern ist ja nicht mehr erlaubt. Doch der freundliche Mitarbeiter am Empfang weist einen ein. Bitte erst das Datenblatt ausfüllen, damit eine eventuelle Infektionskette nachvollziehbar ist. Hände desinfizieren. Und dann hier entlang. Hat man erstmal den Tisch erreicht, sitzt, und kann den Mundschutz abnehmen, stellt sich schon so ein Gefühl ein: „uff, geschafft!“.

Seit 18. Mai werden in Restaurants und Cafés wieder Gäste bewirtet – unter strengen Auflagen: Viele „kleine“ Maßnahmen, die aber in der Summe einiges an Aufwand und Veränderung für Gastronomen und Gäste bedeuten.

Das Geschäft läuft zögernd an: „Wenn wir über Umsätze sprechen, dann sind die Werte gut halbiert“, sagt Giuseppe Nardi, Geschäftsführer von Ristorante Oh!lio, Wein-Lounge Vin!oh, Eiscafé Gelat!oh und Schlossberghotel. Das liege weniger daran, dass durch die Abstandsregeln weniger Tische zur Verfügung stehen als vielmehr daran, dass die Gäste sehr zurückhaltend sind. „Es haben wohl noch nicht alle den Mut gefunden“, meint Nardi.

Früher sprach man von „FOMO“, „Fear of missing out“, also der Angst etwas zu verpassen; nun heißt das neue Phänomen „Fear of going out“ (FOGO), der Angst, vor die Tür zu gehen. Wer beim Einkaufen nur rasch das Nötigste besorgt und schaut, dass er möglichst schnell wieder aus den Läden rauskommt, weil Shopping mit Maske eben nicht wirklich Spaß macht, und seit Monaten das „Abstand halten“-Gebot verinnerlicht hat, muss vielleicht wirklich erst mal den Mut fassen, die eigene Terrasse zu verlassen.

Zum Teil herrsche auch einiges an Unsicherheit bei den Menschen im Umgang mit den Regeln im Restaurant, „da weisen wir dann drauf hin, wenn zum Beispiel die Maske vergessen wurde. Einige haben unser Personal beschimpft, wenn sie den Zettel zur Datenerfassung ausfüllen müssen, da muss dann eben Aufklärungsarbeit geleistet werden. Es ist ja auch zum Schutz der Kunden selbst“, schildert Nardi. „Wir müssen uns selbst auch immer wieder bewusst damit auseinandersetzen, da steht die Pfeffermühle eben nicht mehr auf dem Tisch, sondern muss jedes Mal gebracht und nach Gebrauch desinfiziert werden.“

Gleichzeitig erlebe er aber auch, dass viele Gäste, „sich sehr freuen, sich wieder an einen gedeckten Tisch zu setzen – auch wenn jetzt einiges anders ist als gewohnt – und wieder ihre Lieblingspizza oder -nudeln essen zu können, gerade auch Familien und Kinder. Und unser Koch und Personal sind sehr erleichtert, sie arbeiten mit Herzblut in der Gastronomie, und freuen sich, wieder Gäste zu bewirten.“

Ungebrochen sei übrigens die Lust auf Eis – sowohl zum Mitnehmen am Schalter als auch an den Tischen, meint er mit Blick auf das Geschäft im Eiscafé Gelat!oh. „Eis tut der Seele gut“, sagt Nardi mit einem Schmunzeln – ein Stück Normalität mit einem Spaziergang in der Sonne und einem Eis in der Hand.

Die Gastronomie hat, wie hier in der Eisenbahnstraße, wieder geöffnet. Gäste und Gastronomen müssen sich an die Pandemie-Auflagen halten. Foto: Jennifer Klein

Die ab 1. Juli auf ein Jahr greifende Erleichterung der Mehrwertsteuer – sieben statt 19 Prozent auf Speisen –, sei eine großzügige Geste, die Umsatzeinbußen kompensieren könne das aber nicht. „Dennoch ist es eine gute Maßnahme, eine Erleichterung.“ Den Gastronomen eine größere Fläche für Außenbestuhlung einzuräumen, wie in einigen anderen Städten (und wie es CDU und Grüne Homburg vorschlagen), halte er für einen „sinnvollen und pragmatischen Vorschlag“. Wenn dann noch die Gäste kommen. „Ich sehe diese Corona-Krise als eine gesellschaftliche Herausforderung, eine gesellschaftliche Anstrengung, wir müssen das zusammen durchstehen, uns in Geduld üben.“

Und wenn er sich von der Politik etwas wünschen könnte, „dann ganz konkret, dass bei der nächsten Lockerungsrunde erlaubt wird, dass wieder mehrere Haushalte zusammen an einen Tisch dürfen, damit zum Beispiel kleinere Geburtstagsfeiern in der Größenordnung von acht Personen möglich sind – diese Feiern sind für uns Gastronomen eben auch ein wichtiges Geschäft.“

Klare Worte findet Gastronom Peter Trösch zur momentanen Situation: „Wir haben im Moment 30 bis 40 Prozent des normalen Umsatzes. Wir haben auf, damit wir da sind, aber wirtschaftlich ist das nicht“, sagt er ohne Umschweife. Trösch ist Inhaber der Brasserie Cash, des Homburger Hofes und Peters Hotel-Restaurant und Biergarten in Jägersburg. Im Homburger Hof, der eher eine etwas ältere Klientel habe, sei beispielsweise das Abendgeschäft deutlich weniger geworden. „Die Leute sind vorsichtiger, da ist noch viel Angst in den Köpfen, und das wird sich so schnell wohl auch nicht ändern“, sagt er. Und es seien sicher nicht nur emotionale Gründe, die die Kundschaft zurückhalten, sondern auch ganz handfeste finanzielle: Durch Kurzarbeit, Jobverlust oder allgemeine Unsicherheit – „wer weiß, wie das noch weitergeht“ – seien viele vorsichtiger. „Da sitzt das Geld nicht mehr so locker.“

Im Alltag habe sich inzwischen eine gewisse Routine bei Personal und Kunden eingespielt: Was das dauerhafte Maske-Tragen beim Personal angeht – da sagen die meisten „man gewöhnt sich dran“. Die Bedienungen machen vielleicht häufigere, kürzere Pausen zum „Luftholen“. „Das Einhalten der Auflagen klappt eigentlich gut; einige Kunden haben sich aber auch verärgert auf dem Absatz umgedreht, als sie ihre Daten angeben sollten.“ Aber, und das ist der Knackpunkt, es sind eben deutlich weniger – auf Sicht zu wenige – Gäste. Da ändere auch eine vergrößerte Außenbestuhlung („bei uns ist das zum Beispiel am Cash wegen der Treppe ohnehin keine Option“) nicht unbedingt etwas daran.