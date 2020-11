Trendsportart : Fußballgolf: Trendsport trotzt Corona

Auf der weitläufigen Anlage am Websweilerhof in Homburg darf weiterhin Golf gespielt werden. Genauso wie Fußballgolf. Foto: Stefan Holzhauser

Websweiler Die Hallen sind geschlossen, Sport nur eingeschränkt möglich. In Zeiten von Corona bietet die Fußballgolf-Anlage am Websweilerhof in Homburg willkommene Abwechslung. Der Trendsport ist aber mehr als nur Freizeitvergnügen. Sogar Weltmeisterschaften finden statt.

Von Stefan Holzhauser

Gemischte Gefühle herrschten bei den Verantwortlichen des Golfclubs Homburg/Saar auf dem Websweilerhof, als die jüngsten Corona-Beschränkungen der Regierung verkündet wurden. Schmerzhaft ist für den Verein die Schließung der Gastronomie. Dafür aber darf auf dem weitläufigen Gelände weiterhin Golf gespielt werden. Und auch Fußballgolf! Letzteres hat sich in den vergangenen Monaten nämlich zu einer echten Trendsportart gemausert. Ziel ist es, den Ball mit dem Fuß ohne Einsatz eines Schlägers mit möglichst wenigen Berührungen am Ende einer Bahn einzulochen. Dabei besteht eine Runde wie beim Golf aus 18 Spielbahnen. Was wenige wissen: Fußballgolf ist mehr als launiger Freizeitspaß – sondern eine anerkannte Sportart, in der sogar Weltmeisterschaften stattfinden. Selbstverständlich treten am Websweilerhof aber auch Familien, Schulklassen und Firmen weniger aus sportlichem Ehrgeiz, sondern „aus Gaudi“ gegen den Ball.

Auf Abstand zu bleiben ist dabei kein Problem. Schließlich befinden sich die 18 Bahnen am Websweilerhof alle an der frischen Luft. Die Länge einer Bahn beträgt zwischen 34 und 172 Meter. Die Einweihung hatte im September 2015 stattgefunden: Zu Gast waren unter anderem der deutsche Fußball-Weltmeister von 1954, Horst Eckel, und Stefan Kuntz, der 1996 mit dem DFB-Team Europameister wurde.

Am vorletzten Samstag herrschte im Saarpfalz-Kreis herrliches Herbstwetter. Die Sonne schien unentwegt vom Himmel. Das waren natürlich beste Voraussetzungen für Golfer und Fußballgolfer aus der Region. Vor Ort am Websweilerhof war auch einer der bekanntesten Fußballgolfer des Saarlandes, Andreas Klinkert aus Saarlouis. Der 30-jährige Berufsschullehrer liebt und lebt den Sport und nimmt nun in seiner zweiten Saison regelmäßig an Turnieren teil. Auch wenn er in diesem Jahr nicht ganz so oft gegen den Ball trat, weil der Bau seines Hauses viel Zeit in Anspruch nimmt.

2006 war im rheinland-pfälzischen Dirmstein die erste Fußballgolfanlage in Deutschland gegründet worden. Mittlerweile gibt es in der Republik über 40 Anlagen. So auch im Saarland. Klinkerts Heimanlage befindet sich am Saargarten in Beckingen.

Und was hält der Fachmann vom Websweilerhof? „Man merkt, dass die Anlage von einem Golfer entworfen wurde. Die Bahnen wurden in den Berg hineingebaut. Man kann viele Bälle mit dem Berg spielen“, erklärt Klinkert und ergänzt: „Es gibt nicht so viele Fußballgolfbahnen wie hier, auf denen man das Gelände so gut nutzen kann. Das macht großen Spaß. Außerdem stimmt hier in Homburg zu 100 Prozent die Ruhe. Man kann klasse abschalten.“

Verletzungsgefahr bestünde beim Fußballgolf ohnehin nicht. Auch wenn man sich in der kalten Jahreszeit „manierlich aufdehnen“ sollte, um bei weiten Spannstößen Zerrungen zu vermeiden, weiß Klinkert, den man „in diesem Winter bestimmt noch öfter hier treffen wird“. Denn die anderen Anlagen würden stets gegen Ende Oktober schließen. In Homburg kann man dagegen das ganz Jahr über „Fußballgolfen“.

Klinkert, der früher beim SV Borussia Körprich „richtigen Fußball“ spielte, trat an jenem herrlichen Herbsttag gegen Manuel Bohnenberger an. Auch er ist 30 Jahre alt und spielt aktuell für den TuS Bisten. Bohnenberger sagt: „Ich bin kein Profi wie Andreas, gehe aber regelmäßig mit. Das macht richtig Spaß. Die verschiedenen Anlagen haben alle unterschiedliche Herausforderungen. Außerdem ist Fußballgolf für mich gerade in Corona-Zeiten eine willkommene Abwechslung.“

Andreas Klinkert und Manuel Bohnenberger (von links) hatten am vorletzten Samstag bei herrlichem Herbstwetter großen Spaß beim Fußballgolf. Foto: Stefan Holzhauser