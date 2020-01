Fußball-Stadtmeisterschaft Homburg : FSV Jägersburg ist Meister in der Halle

Neuer Homburger Hallen-Stadtmeister ist der Saarlandligist FSV Jägersburg. Foto: Stefan Holzhauser

ERBACH Bei den Homburger Stadtmeisterschaften gab es einen 2:1-Finalsieg über Schwarzenbach. Homburg II wurde Dritter.

Von Stefan Holzhauser

Die Saarlandliga-Fußballer des FSV Jägersburg haben am Sonntag bei den 36. Homburger Hallenstadtmeisterschaften den Titel geholt. Im Finale gab es gegen den Verbandsligisten SV Schwarzenbach einen 2:1-Erfolg. Bereits nach wenigen Sekunden brachte Marin Dujmovic die Schwarzenbacher mit einem platzierten Schuss in Führung. In der sechsten Minute konnte Jägersburgs Steven Simon mit einem überlegten Lupfer ausgleichen. Letztlich war es Paul Manderscheid vorbehalten, den FSV zum Stadtmeister-Titel zu schießen (11.). Die Zuschauer sahen ein intensiv geführtes Endspiel. „Wir hatten bereits zuvor gewusst, dass es ein schweres Stück Arbeit gegen Schwarzenbach sein würde. Es ist nie leicht gegen diese Jungs, da sie immer alles reinwerfen“, meinte Simon. Dagegen war der Schwarzenbacher Trainer Jan Berger enttäuscht und sagte: „Wir haben eigentlich ein richtig gutes Turnier gespielt. Leider haben wir dann im Finale etwas den nötigen Zug vermissen lassen. Wir haben dieses Spiel einfach etwas zu locker genommen und dadurch verloren. Bis zum Finale waren wir eigentlich die überragende Mannschaft. Da hat dann der letzte Biss gefehlt, um das Spiel zu gewinnen.“

Titelverteidiger FC Homburg II musste sich nach einem 5:4-Erfolg gegen den stark auftrumpfenden Landesligisten SG Erbach dieses Mal mit Rang drei begnügen. Es ging dabei bis zum Schluss hin und her. Die Erbacher wurden von ihren zahlreichen Anhängern lautstark angefeuert. Die Entscheidung fiel erst 47 Sekunden vor dem Ende, als Valdrin Dakaj genau Maß nahm. In der Vorschlussrunde hatten die Schwarzenbacher die Homburger beim 5:2 entthront. Anschließend setzte sich der FSV Jägersburg gegen eine starke Erbacher Mannschaft mit 3:1 durch, wobei in dieser Partie der dreifache Torschütze Simon den Unterschied ausmachte. Für die Zwischenrunde hatten sich noch der SV Reiskirchen, die SpVgg. Einöd-Ingweiler, der SV Kirrberg sowie der SV Bruchhof-Sanddorf qualifiziert.

Nach der Vorrunde mussten der TuS Lappentascherhof, SV Beeden, SV Genclerbirligi Homburg sowie der SC Union Homburg die Heimreise antreten.

Es gab noch mehrere Rahmenturniere. Das Walter-Eisel-Gedächtnisturnier der Schiedsrichter gewann die Gruppe Homburg vor Höcherberg, St. Ingbert, Neunkirchen und Blies.

Bei den Frauen setzte sich der SV Spiesen vor der SG Medelsheim, dem TuS Jägersfreude, FC Homburg, der 1. FFG Homburg, SG Ixheim-Einöd, dem FV Bischmisheim sowie dem SV Bruchhof-Sanddorf durch.

Außerdem durften auch die Kinder ihr Können demonstrieren. Bei den D-Junioren gewann die SG Erbach das Finale gegen die SG SF Walsheim mit 1:0. Und bei der E-Jugend kam es zum vereinsinternen Endspiel zwischen dem FC Homburg I und FC Homburg II. Die Erste setzte sich am Ende im Sechsmeterschießen durch.

„Wir hatten an den drei Tagen ungefähr 2000 Zuschauer in der Halle. In der Vorrunde der Aktiven war es ungewohnt ruppig zugegangen. Es gab einen richtig unschönen Zwischenfall, als ein Zuschauer einen Schiedsrichter körperlich angegangen hat. Der Zuschauer ist daraufhin der Halle verwiesen worden. Der zweite Tag bei den Aktiven war dann insgesamt fair“, sagte Daniel Schmitz. Er ist Obmann der Schiedsrichter-Gruppe Homburg und auch der Vorsitzende des Fördervereins der Homburger Unparteiischen. Dieser Verein war Ausrichter der Titelkämpfe, Veranstalter der Homburger Stadtverband für Sport.