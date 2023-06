Übertragung durch Zeckenbisse Saarpfalz-Kreis bleibt FSME-Risikogebiet – wie Sie sich schützen können

In Deutschland zählen die Borreliose und die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) zu den bekanntesten Erkrankungen, die durch Zecken übertragene Erreger verursacht werden, wobei FSME-Erkrankungen durch Viren und Borreliose-Erkrankungen durch Bakterien hervorgerufen werden. Der Saarpfalz-Kreis, in dem im vergangenen Jahr zwei Personen von symptomatischen FSME-Erkrankungen betroffen waren, wird seit 2012 als Risikogebiet ausgewiesen. Im Jahr 2023 ist hier bislang jedoch noch kein Fall bekannt, heißt es in der Pressemitteilung der Kreisverwaltung.