Übertragung durch Zeckenbisse Saarpfalz-Kreis ist auch weiterhin FSME-Risikogebiet – wie Sie sich schützen können

FSME-Infektionen bei Menschen sind in Deutschland meldepflichtig. Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Fälle in Deutschland zwar nach Angaben des RKI von 627 Fällen im Jahr zuvor auf 527 Fälle gesunken. In Baden-Württemberg gingen die FSME-Fälle von 209 auf 143 zurück, in Bayern waren es nach 291 Fällen noch 265. Experten raten aber zu Vorsicht. „Die Entwicklung ist trügerisch“, sagte Rainer Oehme, der Laborleiter des Landesgesundheitsamts im baden-württembergischen Gesundheitsministerium. „Der längerfristige Trend zeigt deutlich nach oben.“